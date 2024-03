KLM kritisch: ‘Niveau Schiphol nu al in de top’

Schiphol wil mogelijk de havengelden nog verder verhogen. Dat plan schiet bij KLM (opnieuw) in het verkeerde keelgat.

De luchthaven wil tot 2027 in totaal drie miljard investeren. Dat geld gaat onder meer naar de vernieuwing en het onderhoud van Schiphol. Het doel is dat er extra bagagehallen gebouwd gaan worden. Tevens wil het vliegveld meer tilhulp en andere instrumenten om bagageafhandelaren fysiek te ontlasten. Echter, de verwachting is dat deze kosten (opnieuw) verhaald zullen gaan worden bij luchtvaartmaatschappijen. ‘Wat voor ons belangrijk is, is dat de infrastructuur op orde komt. Maar de havengelden zijn nu al op een niveau waarmee Schiphol in de top zit ten opzichte van andere luchthavens. We moeten wel concurrerend kunnen blijven’, aldus Marjan Rintel, CEO van KLM, in het Algemeen Dagblad.

Misgelopen inkomsten Schiphol

Het is niet de eerste keer dat KLM zich uitlaat over de verhoging van de havengelden. In 2021 kwam Schiphol eveneens met het plan de tarieven op te hogen. Ten grondslag lagen de misgelopen inkomsten tijdens de coronacrisis. Terwijl het vliegveld in 2019 nog 972 miljoen euro aan havengelden ontving, daalde dat een jaar later naar 314 miljoen euro. In 2020 en 2021 liep het door alle omstandigheden in totaal maar liefst 1,6 miljard euro mis. Om dat te compenseren zette Schiphol erop in de tarieven in 2022 met negen procent te laten stijgen; in 2023 en 2024 zouden die met twaalf procent toenemen. Cumulatief komt dat uit op 37 procent.

Weerstand van luchtvaartmaatschappijen

Dat stuitte op felle weerstand van luchtvaartmaatschappijen. Er werden klachten ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), echter zonder succes: de toezichthouder bepaalde dat verhoging ‘redelijk’ was om te kunnen herstellen van de coronacrisis. Vandaag de dag loopt nog steeds een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Ondanks dat is KLM wel een voorstander van dat het geld gebruikt wordt voor het onderhoud van Schiphol. ‘Wij zijn voor het investeren in Schiphol, zodat het product beter wordt voor de klant. Dat doen we zelf ook, maar ook op de grond moet alles goed geregeld zijn’, aldus Erik Swelheim, financieel directeur van de luchtvaartmaatschappij.