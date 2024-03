Nederlandse profvoetballer aangehouden op luchthaven Dubai

Quincy Promes, een Nederlandse profvoetballer, werd vlak voor zijn vlucht met zijn team Spartak Moskou aangehouden op Dubai Al Maktoum International Airport.

Hij zou donderdagavond na een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten naar Sint-Petersburg vliegen. Daar treft Spartak Moskou vanavond 17:30 uur Nederlandse tijd Zenit Sint-Petersburg, de nummer twee in de Russische Premier League. Bij de beveiliging op Al Maktoum Airport, op Dubai International Airport na de grootste luchthaven van de stad, werd de aanvaller volgens De Telegraaf tegengehouden waarna hij samen met veiligheidsofficials naar het politiebureau gebracht werd. Het is onduidelijk waarom Promes, die eerder in Nederland onder meer uitkwam voor FC Twente, Go Ahead Eagles en Ajax, aangehouden werd in Dubai. Gespeculeerd wordt dat de aanhouding te maken heeft met de veroordeling in Nederland, al meldt het Russische Championat dat het verband zou kunnen houden met een ‘lokale overtreding’, wel te verstaan een verkeersongeval waar Promes de plaats van het ongeluk zou zijn ontvlucht. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben sinds 2021 een beperkt uitleveringsverdrag met ons land. Eerder werden in de VAE op verzoek van Nederland ook al aanhoudingen verricht.

In eerste instantie werd vermoed dat Promes op een later tijdstip alsnog naar Rusland zou vliegen, maar volgens bronnen zou hij vandaag de dag nog steeds vastzitten op het politiebureau. Een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt desgevraagd dat de voetballer aangehouden is.

Veroordelingen

Gedurende het trainingskamp in Dubai werd de profvoetballer veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens zijn aandeel in het smokkelen van cocaïne. Het ging om 1350 kilo dat in januari 2020 via haven van Antwerpen binnengehaald werd. Daarnaast kreeg Promes vorig jaar te horen dat hij anderhalf jaar de cel in moest, omdat hij op een feest in Abcoude na een ruzie een neef met een mes in zijn been had gestoken.