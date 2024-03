767-passagier strijdlustig: ‘Heeft u een probleem?’

Een Boeing 767-300 van United Airlines moest in de Verenigde Staten noodgedwongen een ongeplande landing maken wegens een onhandelbare passagier.

Het betrof vlucht UA883. Het toestel, registratie N663UA, vertrok begin dit weekend 8:15 uur lokale tijd vanuit Londen Heathrow in de richting van New York Newark Airport. Via het zuiden van Ierland en het midden van Atlantische Oceaan zette de 767 de route richting het Amerikaanse continent voort. Echter, toen het vliegtuig de VS binnenvloog, ging het mis. Een passagier werd opstandig en dat leidde tot een ongeplande landing. MAINE: Flight UA 883 from London to Newark made an emergency landing at Bangor Airport in Maine this morning, and a violent passenger was removed. The flight was full of Yidden, who will iyh land in Newark in time for shabbos. pic.twitter.com/5tDzRySW0u— KolHaolam (@KolHaolam) March 1, 2024

Meerdere keren aangesproken

In documenten, die ingezien zijn door ABC7NY, valt te lezen dat de purser een reiziger ruzie hoorde maken met zijn vriendin. Het cabinelid vroeg de man te stoppen met het verheffen van zijn stem. Later begon hij opnieuw te schreeuwen waarna de purser wederom een poging deed de man te kalmeren. Hij bleef zich agressief opstellen. ‘Heeft u een probleem?’, zou hij tegen de purser van de 767 hebben gezegd. Om de man onder controle te krijgen, werd de passagier met behulp van een medereiziger met flexibele boeien vastgemaakt.

De 767 week uit naar Bangor (VS) wegens een onhandelbare passagier © Flightradar24.com

Passagier gearresteerd

Ondertussen kondigden de piloten een noodtoestand met niveau 3 af omdat de passagier ‘weerbarstig en fysiek strijdlustig’ was. Dit duidt volgens de richtlijnen van de Federal Aviation Administration (FAA) op levensbedreigend gedrag aan boord. Het is niet duidelijk wat zich verder nog meer afgespeeld heeft, maar dit niveau zou kunnen refereren naar bedreigingen zoals het tonen van het wapen of het doen van een bommelding. De 767 maakte uiteindelijk een landing op Bangor International Airport, een luchthaven in het noordoosten van de VS. ‘Een persoon werd ter plaatse aangehouden en na overleg met het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het district Maine gearresteerd. Dit incident houdt geen verband met terrorisme’, licht de FBI toe.