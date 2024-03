Piloot voert bijzondere manoeuvre uit met A380 | Video

Bij zijn vertrek uit Los Angeles vertrok een Lufthansa-gezagvoerder met een wingwave ter gelegenheid van zijn pensionering. Vlucht LH453 vertrok vanuit de Amerikaanse stad op weg naar München Airport (Duitsland).

Toen Christian Pokorski, de captain die volgens Paddle Your Own Kanoo na 33 jaar uit dienst treedt bij Lufthansa, naar de startbaan taxiede met de A380, werd hij door de brandweer van de luchthaven getrakteerd op een watersaluut. A380 pilot last flight out of LAX 😎✈️



📹 airplane.spotterlax pic.twitter.com/SwwLDmVl0W— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 28, 2024

Opmerkelijke beelden

De A380, registratie D-AIMN, steeg 27 februari rond 17:30 uur lokale tijd op. Op video’s en afbeeldingen is te zien dat de Superjumbo vlak na take-off een manoeuvre naar rechts maakte waarna die niet veel later kort naar links kantelde. Vervolgens zette het toestel de route voort. Hoewel het vertrek voor fraaie beelden zorgde, leidde het vertrek eveneens tot veel opzien op TikTok. Sommige gebruikers vroegen zich af of het wel legaal is om met 509 passagiers en een volle brandstoftank de manoeuvre uit te voeren. Een ander grapte: ‘Zolang de gezagvoerder maar niet besluit er een laatste vlucht voor alle anderen van te maken.’

‘Vooraf geïnformeerd’

Ondanks alle gemengde reacties, laat een persoon die aan boord zat van de A380-vlucht, weten dat de bijzondere manoeuvre niet onverwachts kwam: ‘Ik zat op de Lufthansa-vlucht van de met pensioen gaande piloot. Voordat ik vertrok, legden de stewardessen via de intercom uit wat er zou gaan gebeuren, zodat de passagiers zich niet ongemakkelijk voelden. Dit is helemaal prima.’

Geen unicum

Het is geen unicum dat een vliegtuig een wingwave maakt. Vliegers gaan er vaker toe over als ze hun laatste vlucht maken voor hun pensioen. Ook als een machine de vloot verlaat gaat dat nog al eens gepaard met deze afscheidsgroet. Dit gebeurde onder andere toen de Koninklijke Luchtmacht afscheid nam van haar laatste KDC-10. Ook de PH-BFH, een KLM-Boeing 747-400 verliet haar thuishaven met een wingwave als afscheidsgroet. Toen de 747 vervroegd werd uitgefaseerd stegen diverse bemanningen met een wingwave. Het werd ze verboden. Ook het definitieve afscheid van de Jumbojet waarmee KLM zolang de wereld bevloog, vond plaats zonder wingwave of flyby, dat was niet gepast in de tijd van corona aldus de luchtvaartmaatschappij.