‘Transavia moet op zoek naar andere oplossing’

Erik Swelheim, financieel directeur van KLM, denkt dat voor Transavia een alternatief gevonden moet worden wegens een mogelijke nachtsluiting van Schiphol en het naar alle waarschijnlijkheid dicht blijven van Lelystad Airport.

Ruud Sondag, die sinds afgelopen vrijdag geen CEO van Schiphol meer is, zette afgelopen jaren in op een verbod voor nachtvluchten. Hij wilde de relatie met omwonenden verbeteren en stelde in zijn plan voor dat vliegtuigen tussen 0:00 uur en 6:00 niet zouden mogen opstijgen, terwijl tussen middernacht en 5:00 uur niet geland zou mogen worden. Transavia zou daardoor op Schiphol hard getroffen worden. De dochteronderneming van KLM laat haar toestellen, vooral in de zomer, vroeg in de ochtend vertrekken en na vaak meerdere vluchten per dag keren ze (laat) in de nacht terug op Schiphol. ’Een nachtsluiting betekent dat 9 miljoen Nederlandse vakantiegangers naar het buitenland moeten. Want er is geen plek overdag op Schiphol, noch op de andere luchthavens. Het gevolg is dat de uitstoot zich verplaatst over de grens. Er moet voor Transavia een andere oplossing komen dan nu is voorgesteld’, aldus Swelheim in De Telegraaf. Vluchten verplaatsen naar Lelystad om de klappen op te vangen is hoogstwaarschijnlijk geen optie, want eind januari dit jaar stemde de meerderheid van de Tweede Kamer ermee in dat de luchthaven haar deuren niet mag openen.

Krimp Schiphol nog niet van de baan

Daarnaast dreigt voor Schiphol, Transavia en alle andere luchtvaartmaatschappijen nog altijd een krimp. Hoewel een reductie van het aantal vluchten (voorlopig) niet doorging, liet Sondag eerder weten dat die op zijn vroegst in 2025 alsnog zou kunnen plaatsvinden. Met alle gevolgen van dien, verwacht Ben Smith, CEO van Air France-KLM. ‘Het plan voor de krimp van Schiphol betekent een groot precedent in de hele Europese Unie. Ik vind het nog steeds schokkend dat de Nederlandse regering dit plan, dat de eigen economie ondermijnt, in werking heeft gezet. Daarbij is het onbegrijpelijk dat een tijdelijke topman van een luchthaven zelf vraagt om een nachtsluiting, die de eigen bedrijfsvoering schaadt. Dat komt nergens voor in de wereld’, constateert Smith.