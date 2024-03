Voormalig Boeing-werknemer haast zich uit 737 MAX

Ed Pierson, hoofd van de Foundation for Aviation Safety, weigerde in 2023 te vliegen met Boeing 737 MAX van Alaska Airlines, het toestel dat een van haar deuren begin dit jaar verloor.

Hij zou vanuit Seattle naar New Jersey vliegen. Met de kennis die Pierson verkregen had gedurende de jaren dat hij bij Boeing werkte, was hij er scherp op niet met het toestel te vliegen. Toen Pierson, woonachtig in Seattle, in de Amerikaanse stad het vliegtuig instapte, merkte hij op dat het mogelijk wel het veelbesproken toestel was. ‘Ik liep het vliegtuig in en dacht: het is nogal nieuw’, blikt hij terug in een interview met CNN.

Pierson wil 737 MAX verlaten

Eenmaal in zijn stoel zag hij op de kaart met veiligheidsinstructies dat het daadwerkelijk om een 737 MAX-toestel ging. ‘Een stewardess deed de voorste deur dicht. Ik zei: ‘Het was niet de bedoeling dat ik met de MAX zou vliegen.’ Ze zei: ‘Wat weet jij over de MAX? Ik zei: ‘Ik kan nu niet in details treden, maar ik was niet van plan met de MAX te vliegen en wil eruit’, aldus Pierson. Uiteindelijk stapte de operationeel directeur uit waarna hij op zoek ging naar een andere vlucht waarop geen 737 MAX ingezet werd. Na wikken en wegen kon hij na een dag op het vliegveld te hebben gezeten alsnog zijn vlucht naar New Jersey nemen. Volgens hem was het wachten ‘de moeite waard’.

Argwaan van voormalige werknemers

Meerdere oud-medewerkers van Boeing lieten zich eerder uit over het vliegen met de 737 MAX. Joe Jacobsen, voormalig technicus van de Amerikaanse vliegtuigbouwer, zei dat hij ‘tegen zijn familie zou zeggen dat ze de MAX moeten vermijden’. Jacobsen vulde aan dat hij dat ‘eigenlijk iedereen zou aanraden’.