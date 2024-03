Botsing tussen twee Qantas 737’s

Op de luchthaven van Perth botste zondag een Boeing 737 van Qantas tegen een ander toestel tijdens het taxiën. Alle inzittenden bleven van beide toestellen ongedeerd.

De botsing vond plaats bij de terminal op de Australische luchthaven. Een woordvoerder van Qantas liet het volgende weten over het incident: ‘Tijdens het naderen van de gate is de vleugeltip van het ene vliegtuig in contact gekomen met de vleugeltip van een ander stilstaand vliegtuig bij de aangrenzende gate. Reizigers en bemanningsleden die uit het stilstaande vliegtuig stapten, voelden een schok toen de vleugeltips contact maakten’. Niemand raakte gewond bij de botsing.

Het toestel met registratie VH-VZW was net gearriveerd uit Brisbane en kwam tot stilstand bij gate 19. Vijf minuten later landde de VH-XZP uit Canberra en moest bij gate 18 parkeren. Wat er precies fout ging is nog niet duidelijk. Wel laat het vluchtpad zien dat de tweede Boeing de taxilijn voor opstelplek 18A volgde. Deze plaats is bedoeld voor grotere vliegtuigen, zoals de Boeing 787 of Airbus A330. Als die stand in gebruik is kunnen gate 18 en 19 niet gebruikt worden. Two Qantas 737s collide on the ground at Perth Airport. A flight landing from Canberra clipped the wing of a stationary plane as the former approached the gate. pic.twitter.com/RLByBVToJn— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 3, 2024

Inschattingsfout

Het komt vaker voor dat vliegers per ongeluk de verkeerde lijn volgen op een luchthaven. In de meeste gevallen gaat het om een inschattingsfout van de piloten. Eind vorig jaar reed een Boeing 787-9 van Air France een lichtmast omver op Raleigh-Durham International Airport in de Verenigde Staten. Het toestel botste tegen de mast nadat het een taxibaan betrad met drie verschillende taxilijnen die naar gates leiden. De twee buitenste lijnen zijn bedoeld voor kleinere vliegtuigen, zoals de Embraer 190 en CRJ-900. De middelste lijn wordt enkel gebruikt door grotere toestellen. Op beelden van het incident is te zien dat de 787 een van de buitenste lijnen volgde.