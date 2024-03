Embraer landt op gesloten baan | Video

Er circuleert momenteel een video op X waarop een levensgevaarlijke situatie te zien is. Een Embraer 110 landt op een baan waaraan onderhoud wordt gepleegd.

Het voorval werd gefilmd op de internationale luchthaven van Boa Vista, Brazilië. Te zien is hoe een Embraer 110, registratie PT-SFS, op de landingsbaan vlak langs een vrachtwagen raast. Een bestuurder van een andere bus weet net op tijd zijn voertuig naar de zijkant van de baan te rijden. Een ernstige botsing werd daardoor voorkomen. Er raakte niemand gewond bij het incident.

De luchthaven van Boa Vista beschikt over één baan met een lengte van 2700 meter. Een deel van de baan was op dat moment afgesloten wegens onderhoud. Zowel op satellietbeelden als op de video is te zien dat het gesloten deel gemarkeerd is met grote witte kruizen, die juist dergelijke incidenten moeten voorkomen. Waarom de Embraer te vroeg landde is dan ook nog onduidelijk. Volgens sommigen maakte het toestel een voorzorgslanding en is daarbij geen rekening gehouden met de werkzaamheden op de landingsbaan. An unknown Embraer EMB-110 Bandeirante landed on a part of runway 26 at Boa Vista-Intl Airport (SBBV), Brazil which was closed for maintenance construction works narrowly missing vehicles. Luckily no one was hurt. @luizhen95262129 https://t.co/cqrIlESJ1L pic.twitter.com/YjATeDzRdU— JACDEC (@JacdecNew) March 2, 2024

Fout

In 2018 maakte Air India-crew een soortgelijke fout op de luchthaven van Male, in de Malediven. Daar werd een nieuwe landingsbaan aangelegd, naast de oude, nog operationele baan. Ondanks dat de nieuwe landingsbaan duidelijk was gesloten voor vliegverkeer, werd daarop geland. Later verklaarde de gezagvoerder dat hij niet wist dat er een nieuwe baan werd gerealiseerd. Zijn collega, die de landing uitvoerde, zou overigens wel op de hoogte zijn geweest van de werkzaamheden.