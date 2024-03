Zwitserse verkeersleiders vertrouwen systemen niet

Storingen in het systeem dat door de Zwitserse luchtverkeersleiding wordt gebruikt legden al meerdere keren het vliegverkeer in het land stil. Personeel zou volgens vakbond Helvetica inmiddels geen vertrouwen meer hebben in het systeem.

Op 15 juni 2022 vond bij Skyguide, de luchtverkeersleiding in Zwitserland, in de vroege ochtenduren een technische storing plaats. Dit had serieuze gevolgen: om veiligheidsredenen moest het Zwitserse luchtruim worden afgesloten voor vliegverkeer. Zodoende vonden urenlang geen vluchten plaats boven Zwitserland. Op de luchthavens van Zürich en Genève betekende dit dat tot 9:00 uur vliegtuigen niet konden opstijgen of landen. Alle vluchten naar Zwitserse luchthavens werden tot nader order opgeschort. Langeafstandsvluchten die ‘s ochtends moesten landen, werden omgeleid.

Naar aanleiding van de grote storing deed het bedrijf meer onderzoek naar de technische infrastructuur, IT-operationele processen en personeelscompetenties. Op basis van de resultaten introduceerde Skyguide aanvullende maatregelen, die ook al veelvuldig zijn geïmplementeerd. Toch is het personeel van de luchtverkeersleiding nog niet overtuigd. Tussen begin 2023 en februari 2024 vonden er namelijk nog eens drie technische storingen plaats. Wederom werden vliegbewegingen op de luchthaven van Zürich daardoor onderbroken. De duur van de onderbrekingen varieerde van tien minuten tot zo’n twee uur. Skyguide geeft aan dat de problemen werden veroorzaakt door het overstappen van oude systemen naar een nieuw gedigitaliseerd systeem. Omdat een deel van de dertig jaar oude IT-infrastructuur nog niet is vervangen, bestaat er een kans op meer storingen.

Personeel

Het personeel zit daarentegen niet te wachten op nieuwe onderbrekingen van het vliegverkeer. De Zwitserse vakbond van luchtverkeersleiders, Helvetica, zou onlangs een brief hebben geschreven aan Alex Bristol, Skyguide-topman. ‘Het personeel heeft het vertrouwen in de systemen verloren’, zou de vakbond hebben gezegd. ‘Ons belangrijkste doel is dat vliegtuigen op voldoende afstand van elkaar vliegen. Tegelijkertijd zijn we erg bang voor systeemstoringen. We kunnen deze last niet langer tolereren.’ Na de laatste storing van twee weken terug hebben de autoriteiten een taskforce opgericht om wekelijks de stand van zaken te bespreken. Tevens is het toezicht op het luchtruim fors toegenomen. Volgens Skyguide is de veiligheid overigens nooit in het geding geweest.