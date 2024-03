American Airlines plaatst megabestelling

American Airlines heeft een bestelling bij Airbus, Boeing en Embraer geplaatst voor in totaal 260 vliegtuigen.

Naast de bestelling voor 260 vliegtuigen bevatten de overeenkomsten opties voor maximaal 193 extra toestellen. American Airlines plaatste bij Airbus een order voor 85 A321neo’s. Boeing ontving een bestelling voor 85 737 MAX 10’en. De airline zei dat het ook een bestelling voor dertig 737 MAX 8’s zou omzetten in de MAX 10. Tot slot viel ook Embraer in de prijzen. Om haar regionale netwerk te versterken wil de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij negentig E175’s van de fabrikant afnemen.

‘Deze orders zullen onze vloot blijven voorzien van nieuwere, efficiëntere vliegtuigen, die het beste netwerk en recordbrekende operationele betrouwbaarheid voor onze klanten leveren’, aldus Robert Isom, CEO van American Airlines. De zet van de maatschappij moet de groeiende vraag naar reizen tegemoet komen en het aanbod van premiumstoelen uitbreiden.

Gesprekken

In 2023 werd al duidelijk dat American Airlines van plan was een megabestelling te plaatsen voor zo’n tweehonderd vliegtuigen. De gesprekken bevonden zich toen nog in een vroege, voorlopige fase. De maatschappij bevestigde dat er met Boeing en Airbus onderhandelingen plaatsvonden: ‘We evalueren voortdurend onze vloot en onze eisen voor vliegtuigen die we in de toekomst willen bestellen. We zijn momenteel in gesprek met Boeing en Airbus over onze behoefte aan nieuwe narrowbody-vliegtuigen vanaf 2025’.