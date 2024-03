Doden na botsing in de lucht

Een Dash 8 van Safarilink Aviation raakte dinsdag vlak na het vertrek van een luchthaven bij Nairobi beschadigd toen het botste met een ander vliegtuig. Er vielen twee doden bij het ongeluk.

Het incident vond vlakbij Nairobi Wilson airport plaats. De Dash 8-300 van Safarilink, registratie 5Y-SLK, vertrok met 39 passagiers en vijf crewleden van de luchthaven richting Diani, Kenia. Tijdens de klim hoorde en voelde de bemanning boven Nairobi National Park een harde klap. Omdat de crew de oorzaak niet kon achterhalen besloten ze terug te keren naar het vliegveld. Het toestel landde veilig op Wilson airport. Alle 44 inzittenden bleven ongedeerd.

Na de landing werd duidelijk wat de oorzaak was van de klap. Een Cessna 172 van een lokale vliegschool, registratie 5Y-NNJ, was namelijk net neergestort in het Nairobi National Park. De machine was tevens opgestegen van Nairobi Wilson airport en botste om nog onbekende reden met de Dash 8. De twee inzittenden van de Cessna overleefden het ongeluk niet. Safarilink De Havilland Canada DHC-8-300 damaged after colliding midair with a Cessna 172 shortly after departure from Nairobi Wilson Airport in Kenya. pic.twitter.com/AqI0EX3vGA— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 5, 2024

Mid-air

Mid-air collisions komen ten opzichte van botsingen op de grond niet vaak voor. Veel vliegtuigen beschikken tegenwoordig ook over systemen (Bijvoorbeeld TCAS) die bij het signaleren van een toekomend vliegtuig alarm kunnen slaan ter voorkoming van een botsing. Omdat militaire vliegtuigen vaak dicht bij elkaar moeten vliegen of bijzondere manoeuvres maken, is het risico op een botsing bij die machines veel groter dan bij een commercieel toestel. In 2021 verloor de Taiwanese luchtmacht nog twee F-5-straaljagers nadat die met elkaar in aanvaring kwamen.