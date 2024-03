Fusie Spirit en JetBlue afgeblazen

De CEO’s van Spirit Airlines en JetBlue maakten maandag bekend dat de fusieovereenkomst van 3,8 miljard dollar is geannuleerd.

In het voorjaar van 2023 spande het Amerikaanse ministerie van Justitie een rechtszaak aan tegen de overname van Spirit Airlines door JetBlue. Het ministerie vreesde dat er minder stoelen beschikbaar zouden zijn op diverse routes, waardoor ticketprijzen stijgen. Enkele staten sloten zich aan bij de rechtszaak. Zij maakten zich vooral zorgen over de verminderde concurrentie die de overname met zich zou meebrengen. Het proces eindigde in december, gevolgd door de uitspraak in januari. Volgens de rechter zou de fusie ‘kostenbewuste reizigers schaden die afhankelijk zijn van de lage tarieven van Spirit’.

JetBlue en Spirit lieten in een gezamenlijke verklaring weten het niet eens te zijn met de uitspraak van de Amerikaanse rechtbank en te ‘blijven geloven dat onze combinatie de beste mogelijkheid is om de broodnodige concurrentie en keuze te vergroten door lage tarieven en een geweldige service aan meer klanten in meer markten te bieden.’ De bedrijven gaven aan te kijken naar de juiste vervolgstappen. Met de aankondiging van maandag komt er een eind aan een mogelijke overname van Spirit door JetBlue. Hoe de toekomst van Spirit er nu gaat uitzien is nog niet duidelijk.

Big Four

Als de luchtvaartmaatschappijen wel samen waren gegaan werden ze samen de vijfde grootste airline van de Verenigde Staten. Door hun krachten te bundelen, konden de maatschappijen beter concurreren met de ‘Big Four’ (American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines en Southwest Airlines).