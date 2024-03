Lufthansa mogelijk toch niet met ITA in zee

De mogelijke overname van ITA Airways door de Lufthansa Group liep al forse vertraging op. De Duitsers dreigen nu de overname af te blazen.

In december werd duidelijk dat de overname van een minderheidsbelang van 41 procent in ITA Airways door de Lufthansa Group waarschijnlijk maanden vertraging zou oplopen. Voordat de overdracht afgerond kan worden moet er een extra procedure bij de Europese Commissie doorlopen worden. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of er bij de overname sprake is van concurrentiebelemmeringen. Meer dan negentig procent van alle onderzoeken wordt afgehandeld in de zogenaamde fase I. Half januari liep deze fase echter af voor Lufthansa en ITA Airways. De Italiaanse minister van Economie, Giancarlo Giorgetti, gaf toen aan dat de mededingingsautoriteiten in Brussel in fase II zouden starten. Een dergelijk onderzoek duurt tenminste 90 dagen, maar kan worden verlengd.

Uit een eerste onderzoek bleek ‘dat de transactie de concurrentie zou kunnen beperken op verschillende korte- en langeafstandsroutes van en naar Italië’. Brussel is daarom kritisch over de deal. De Commissie heeft tot 6 juni de tijd om te bepalen of ze de overname laat doorgaan óf gaat blokkeren. Ondanks dat een besluit nog niet is genomen stelt Brussel nu al hoge eisen aan de deal. Lufthansa vindt dat de kosten die de maatregelen om aan de eisen van de EU te voldoen, erg hoog zijn. Als de kosten hoger uitvallen dan de voordelen van de overname, zou de maatschappij de deal willen afblazen.