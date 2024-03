Nieuwe NAVO-vliegbasis geopend

Albanië heeft een voormalige Sovjet-vliegbasis beschikbaar gesteld om NAVO-vliegtuigen te bedienen wegens de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld.

De vliegbasis is gelegen naast het kleine stadje Kuçovë. De stad stond ooit bekend als ‘Stalin City’. Op het vliegveld stonden tot de jaren negentig Sovjet- en Chinese MiG’s stand-by voor een mogelijke oorlog met het Westen, die uiteindelijk nooit kwam. De toestellen staan sindsdien al jaren geparkeerd op een afgelegen plek op de vliegbasis. ‘Dit is een basis die een ander element van veiligheid aan de Westelijke Balkanregio zal toevoegen, waarvan we allemaal weten dat het een regio is die gevaar loopt’, aldus Edi Rama, premier van Albanië, tijdens de opening van het gerenoveerde luchtvaartterrein.

De NAVO heeft ruim 50 miljoen euro uitgegeven aan de renovatie van vliegbasis Kuçovë. De organisatie wil op deze manier haar aanwezigheid in de regio verder uitbreiden. Het luchtruim in het Adriatische deel van Albanië, dat in het zuiden aan Griekenland en in het noorden grenst aan Montenegro, wordt momenteel beschermd door Italië en Griekenland als onderdeel van Air Policing. Twee Eurofighter Typhoon’s van de Italiaanse luchtmacht maakten als eerste een landing op het vliegveld en waren onderdeel van de openingsceremonie.

Air Policing

Voor bondgenoten waarvan de luchtmachten onvoldoende in staat zijn hun eigen luchtruim te verdedigen, zoals Albanië, heeft de NAVO het zogenaamde Air Policing in het leven geroepen. Hierbij nemen lidstaten die wel over gevechtstoestellen beschikken de bewaking van een specifiek stuk luchtruim op zich. De Baltic Air Policing-missie is hierin een bekende operatie, waar in het verleden ook Nederlandse straaljagers voor zijn ingezet. Dat dit soort missies niet overbodig zijn blijkt wel uit de diverse keren dat er Russische gevechtstoestellen zijn onderschept in de omgeving van het Baltische luchtruim.