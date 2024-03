737 MAX met identiteitscrisis in Argentinië

Steaks en empanada’s in plaats van oorlogsgeweld. Een Boeing 737 MAX 8 die bestemd was voor Ukraine International Airlines vliegt nu rond in Argentinië.

Het leven van de Boeing 737 MAX 8 met serienummer 43917 heeft een alternatieve wending genomen. Het toestel werd oorspronkelijk besteld door Ukraine International Airlines. Het toestel vliegt nu, in de livery van Ukraine International Airlines, voor Aerolineas Argentinas. Spotted at Seattle Boeing Field today, and still in its previous livery, this 5 years old Boeing 737 MAX 8 will go to Aerolineas Argentinas (LV-KIT), as it was not taken up by the Ukraine International Airlines as UR-MXA.



📸 ca350#airlines #aircraft pic.twitter.com/GW0mSOaAQP— FL360aero (@fl360aero) March 2, 2024

Ukraine International plande om het vliegtuig in 2019 in gebruik te nemen met de registratie UR-MXA. Het wereldwijde stilleggen van de 737 MAX gooide echter roet in het eten. Daarna kwam de Covid-19-pandemie en was het toestel niet langer nodig voor Ukraine International. Sindsdien hebben de oorlog in Oekraïne en een conflict tussen het management en aandeelhouders geleid tot het einde van Ukraine International. Een rechtbank in Kiev verklaarde in november 2023 de eens grootste luchtvaartmaatschappij van het land failliet. De Boeing 737 MAX werd zodoende nooit naar Oekraïne overgebracht. In de tussentijd stond het toestel geparkeerd op de luchthaven van Victorville in Californië.

Aerolineas

Nu heeft een nieuwe exploitant zich gemeld voor de inmiddels vijf jaar oude Boeing 737 MAX 8. Het toestel vliegt nu voor de Argentijnse maatschappij Aerolineas Argentinas. Vooralsnog lijkt het vliegtuig in alles nog op een toestel van Ukraine International, alleen de naam op de romp is verwijderd. In de toekomst moet het Oekraïense kleurenschema plaats maken voor dat van Aerolineas maar voor nu vliegt die maatschappij nog rond met een vliegtuig met een ogenschijnlijke identiteitscrisis.