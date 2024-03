Boeing haalt eerste Afrikaanse 777X-klant binnen

Ethiopian Airlines gaat als eerste maatschappij in Afrika vliegen met de Boeing 777-9. De maatschappij bestelt acht stuks van het grote toestel met een optie op nog twaalf extra.

Ethiopian Airlines heeft een intentieverklaring ondertekend voor de aankoop van acht Boeing 777-9’s, met de optie om nog eens twaalf exemplaren toe te voegen. ‘Met de keuze voor de 777-9 wordt Ethiopian Airlines de eerste klant voor de 777X in Afrika en bouwt voort op de baanbrekende bestelling van elf 787 Dreamliners en 20 737 Max’en in 2023, om hun vloot te moderniseren en uit te breiden’, schrijft de vliegtuigfabrikant.

Ethiopian Airlines is in Afrika een belangrijke klant voor Boeing. Meer dan de helft van de huidige vloot van Ethiopian bestaat uit toestellen van de Amerikaanse fabrikant. De maatschappij heeft onder andere 29 Boeing 787’s, 20 777’s, drie 767’s, 27 737 NG’s en 15 Boeing 737 MAX’en in de vaart. Daarnaast omvat de vloot vliegtuigen van andere fabrikanten, zoals de Airbus A350 en De Havilland Canada Dash 8-400. Ethiopian heeft nog niet bekendgemaakt wanneer zij hun eerste 777-9 zullen ontvangen. Met deze nieuwe bestelling heeft de grootste luchtvaartmaatschappij van Afrika nu meer dan 70 nieuwe vliegtuigen in bestelling, waaronder 737 MAX’en, 787’s, 777F’s en A350’s.

Vertraagd

De ontwikkeling van de 777-9 bij Boeing loopt niet geheel volgens plan. De Amerikaanse vliegtuigbouwer had eigenlijk al in 2020 de eerste 777-9 aan klanten willen leveren, maar door vertragingen in de ontwikkeling en certificering is dat niet gelukt. Net als bij andere types heeft de nasleep van de 737 MAX-affaire ook hier roet in het eten gegooid. Boeing verwacht nu dat het eerste exemplaar pas eind 2025 aan Emirates wordt overhandigd.