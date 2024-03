Einde aan soap rond A350’s Qatar Airways

Qatar Airways heeft haar vloot van Airbus A350-vliegtuigen weer in de lucht. Meer dan een jaar na het conflict tussen de vliegtuigbouwer en de maatschappij lijkt de lucht nu eindelijk volledig geklaard.

Het gaat Qatar Airways voor de wind. De maatschappij verwelkomt steeds meer reizigers en ook zijn alle A350’s weer in gebruik. ‘We zien mogelijkheden door meer vliegtuigen in de vloot te hebben’, vertelde de Chief Commercial Officer van de luchtvaartmaatschappij, Thierry Antinori, aan persbureau Reuters op de ITB-reisbeurs in Berlijn. De A350-vloot is nu volledig gerepareerd en weer in de lucht, zei hij. ‘Je weet dat we dit kleine probleem hadden. Dit is nu opgelost. Sinds vorige week zijn ze gerepareerd en weer in de lucht.’ Antinori verwijst naar een juridisch geschil tussen Airbus en Qatar Airways.

Geschil

Nadat er in 2021 op de A350’s van Qatar Airways problemen met de deklaag werden ontdekt, klaagde de luchtvaartmaatschappij Airbus aan. De vliegtuigbouwer besloot vervolgens de nog openstaande bestelling voor vijftig Airbus A321’s aan Qatar Airways te annuleren. Dat bracht een nieuwe rechtszaak met zich mee. In het dispuut over de schade aan het lakwerk eiste de airline ruim 600 miljoen dollar van de fabrikant als vergoeding. In februari gaven beide partijen aan dat er een oplossing was gevonden voor het verfprobleem bij de A350 en dat de leveringen weer in gang werden gezet. Wat er precies is afgesproken bleef onbekend.

Noodgreep

Omdat Qatar Airways in de tussentijd vrijwel geen nieuwe vliegtuigen ontving, moest het op zoek naar alternatieven. Zo werden er onder andere Boeing 777’s van Cathay Pacific en Airbus A330’s van Oman Air geleased. Verder kocht de maatschappij enkele Boeing 777’s over van Virgin Australia. Ook is het geschil de reden voor de terugkomst van de A380 bij Qatar Airways.