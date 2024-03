KLM bekritiseerd: ‘Geschokt door intimidatie’

Milieuorganisatie Greenpeace is geschrokken dat KLM Schiphol oplegde het rapport van een mogelijke krimp niet te publiceren.

Uit het rapport, dat opgesteld is door de onderzoeksbureaus SEO en CE Delft, bleek dat een krimp naar 440.000 jaarlijks vluchten zowel haar voor- als nadelen zou hebben. De onderzoekers concludeerden dat een hogere vliegtaks soelaas zou kunnen bieden, evenals eenzelfde belasting voor transferpassagiers. Schiphol wilde het rapport publiceren, maar KLM stak daar een stokje voor. Indien de luchthaven de uitkomsten wel publiceerde, wilde de luchtvaartmaatschappij het vliegveld, in het bijzonder Richard Emmerink, directeur strategie van Schiphol, aansprakelijk stellen. Dat kwam koud op het dak van Greenpeace. ‘We zijn geschokt door de intimidatie door KLM en het achterhouden van deze informatie. Maar we zijn blij dat Schiphol stappen zet om het taboe van een kleiner Schiphol te doorbreken’, zegt Maarten de Zeeuw, luchtvaartexpert bij Greenpeace, in gesprek met De Volkskrant.

Korte vluchten, maar niet te kort

Door een hogere vliegtaks worden langeafstandsvluchten duurder. Als voorbeeld zou de belasting voor een vlucht van Schiphol naar New York in 2030 naar verluidt 75 euro moeten bedragen en twintig jaar later zelfs 175 euro. ‘Een naar afstand gedifferentieerde vliegtaks zal ook volgens ons leiden tot minder langeafstandsvluchten. Als dat meer korteafstandsvluchten tot gevolg heeft, heeft dat per saldo nog steeds een gunstig effect op de uitstoot’, verwacht Marjolein Demmers, directeur van Greenpeace, bij hetzelfde medium. Ondanks dat wil dat volgens haar niet zeggen dat korte vluchten van onder meer KLM de voorkeur genieten. ‘Al moet je wegblijven bij de té korte vluchten. Dan is de trein een goed alternatief’, zegt Demmers.