Eerste ‘eigen’ Airbus A321neo staat klaar voor Transavia

De tweede Airbus A321neo die bestemd is voor Transavia Nederland is bij de Airbus-fabriek in Hamburg voorzien van haar kleurenschema. De nieuwe Airbus, registratie PH-YHA, wordt niet geleaset, maar is de eerste die in volledig eigendom van Transavia zal komen.

De PH-YHA is momenteel nog voorzien van de Duitse registratie D-AZXT, die het toestel zal dragen gedurende haar testvluchten. Wanneer de nieuwe machine in ontvangst zal worden genomen is nog niet duidelijk. Transavia Nederland werd enkele maanden geleden de eerste maatschappij binnen de Air France-KLM groep die de nieuwste generatie van de A320-familie in gebruik nam met de komst van de PH-YHZ, die wordt geleaset van Air Lease Corporation. In januari ontving Transavia Frankrijk haar eerste A320neo en KLM verwacht haar eerste Airbus A321neo in augustus.

Eind 2021 kondigde de Air France-KLM groep haar definitieve keuze voor de A320neo en A321neo aan. De vliegtuigen gaan de komende jaren de Boeing 737NG vervangen in de vloot van zowel KLM als Transavia Nederland en Frankrijk. De bestelling bestaat uit honderd machines, met opties voor nog eens zestig toestellen. Wanneer Air France de nieuwe Airbussen in gebruik zal nemen is nog onbekend. De maatschappij is inmiddels begonnen met het vervangen van haar Airbus A319’s door modernere A220’s. Plannen om de, veelal verouderde, Airbus A320’s te vervangen zijn nog niet bekendgemaakt. #A321neo #Transavia PH-YHA

