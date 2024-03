Onderzoek 737 MAX: Boeing onthult

Boeing heeft Amerikaanse autoriteiten de namen verstrekt van werknemers van zijn 737 MAX-deurteam na kritiek op het verhullen ervan tijdens een hoorzitting in de Senaat.

Boeing heeft alsnog de namen verstrekt van de werknemers die verantwoordelijk waren voor de deuren van de 737 MAX. Jennifer Homendy, voorzitter van de National Transportation Safety Board (NTSB), zei dat Boeing eerder naliet de namen van de werknemers en enkele belangrijke documenten te verstrekken die werden gezocht in het lopende onderzoek naar het incident met de cabinedeur van een Alaska Airlines 737 MAX 9 op 5 januari. Dit kwam Boeing op veel kritiek te staan: ‘Het is absurd dat we dit twee maanden later nog steeds niet hebben’, werd gezegd over ontbrekende informatie. .

Voordat Boeing zijn verklaring op woensdag uitbracht, stuurde de voorzitter van de Senaatscommissie voor Handel, Maria Cantwell, een brief naar de CEO van het bedrijf, Dave Calhoun, waarin ze hem opdroeg om binnen 48 uur die namen van werknemers aan de NTSB te verstrekken. ‘We hebben nu de volledige lijst van individuen op het 737-deurteam verstrekt, als reactie op een recent verzoek’, meldt Boeing in een verklaring: ‘We zullen blijven samenwerken en volledige transparantie betrachten in het onderzoek van de NTSB.’

Incident Alaska Airlines

Begin dit jaar verloor een 737 MAX 9 van Alaska Airlines vlak na vertrek vanuit Portland een deur. Het toestel keerde veilig terug, maar daarna werd een groot deel van dit type vliegtuig aan de grond gehouden. In het eerste rapport van de NTSB stond dat de vier bouten ontbraken die de deur op zijn plaats moesten houden. Ook andere luchtvaartmaatschappijen troffen dit mankement in hun 737 MAX-vliegtuigen aan. Uiteindelijk maakte een groot aantal machines hun rentree in het luchtruim, maar de donkere wolken boven Seattle zijn daarmee nog niet verdwenen. David Calhoun, CEO van de vliegtuigbouwer, eiste de verantwoordelijkheid voor het incident op en zegt dat Boeing aan de gang moet met het terugwinnen van het vertrouwen van toezichthouders en luchtvaartmaatschappijen.