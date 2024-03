Opmerkelijke vondst onder cockpit SLM-vliegtuig naar Schiphol

De Surinaamse politie heeft bijna 600 kilo cocaïne gevonden in een vliegtuig van Surinam Airways (SLM) dat op het punt stond naar Schiphol te vliegen.

De drugsvondst werd gedaan in een ruimte aan de onderzijde van de cockpit, zo meldt de speciale drugseenheid van de Surinaamse politie. In die ruimte werden zeventien dozen aangetroffen waar in totaal 593 kilo aan cocaïne in zat. De eenheid kwam de drugs op het spoor nadat een melding werd gedaan bij het onderhoudsteam van Surinam Airways. In verband met het onderzoek werd de SLM-vlucht naar Schiphol urenlang vertraagd, maar uiteindelijk vertrok de Airbus A340 alsnog vanuit Paramaribo naar Amsterdam.

Het gaat om een relatief grote vondst. Om een idee te geven: gedurende heel 2023 onderschepte Nederland 523 kilo drugs uit Suriname, minder dus dan nu in één keer is aangetroffen. Het jaar ervoor betrof het overigens nog 1187 kilo. Nog maar enkele dagen geleden kondigden Nederland en Suriname aan meer te willen samenwerken om de drugssmokkel aan te pakken. Zo gaan douaniers van beide lande gezamenlijk trainingen volgen en informatie uitwisselen over de verschillende methoden die voor de smokkel worden gebruikt.