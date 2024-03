787-piloten hebben geen idee van schade

Een Boeing 787-10 van Saudia heeft schade opgelopen na een aanvaring met een vogel. Pas tijdens de inspectie voorafgaand aan de volgende vlucht werd de schade opgemerkt.

Het toestel, registratie HZ-AR33, vertrok afgelopen zondagochtend 11:30 uur lokale tijd, iets meer dan een uur later dan de geplande vertrektijd, vanaf Jeddah (Saoedi-Arabië) richting Engeland. Na een vlucht van zes uur en twintig minuten landde de 787 op haar bestemming. Pas toen de ingenieurs de inspectie op het platform uitvoerden, voorafgaand aan de terugvlucht, bleek dat de vleugel forse schade had opgelopen. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat er een gat in de vleugel zat, omringd met bloed van een vogel. Het is onduidelijk wanneer de Dreamliner in botsing kwam met de vogel. Volgens Paddle Your Own Kanoo zouden zowel de piloten, als de passagiers niets van de aanvaring hebben meegekregen. De schade kwam dan ook als een grote verrassing. Saudia Boeing 787-10 (HZ-AR33, built 2023) sustained major wing damage when it encountered birdstrike, likely during approach, to London-Heathrow Intl AP (EGLL), UK. Flight #SV109 from Jeddah landed safely on runway 27R. @LifeSaudiArabia https://t.co/uhqZLewunT… pic.twitter.com/S657yLYwKk— JACDEC (@JacdecNew) March 6, 2024

Terugvlucht geannuleerd

De 787 zou 17:00 uur lokale tijd weer vanaf Heathrow in de richting van Jeddah vertrekken. Vanwege de aanzienlijke schade aan de ‘leading edge’ van de vleugel was dit echter niet mogelijk. Volgens gegevens van Flightradar24 staat de Dreamliner vandaag de dag nog steeds aan de grond op Londen Heathrow. Het is onduidelijk wanneer het toestel haar rentree in het luchtruim maakt.

Meer schade door vogelaanvaringen

Eind vorig jaar raakte een motor van een Boeing 737-800 van Southwest Airlines na eenzelfde botsing een fan blade kwijt. Uiteindelijk wisten de piloten het vliegtuig vlak na vertrek veilig aan de grond te zetten. Jaarlijks zorgen vogelaanvaringen voor circa één miljard euro aan schade.