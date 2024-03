Airbus presenteert luchttaxi aan publiek

Airbus heeft gisteren het prototype van de volledig elektrische CityAirbus NextGen aan het publiek getoond. De onthulling van het toestel, dat later dit jaar voor het eerst moet vliegen, viel samen met de opening van het nieuwe testcentrum voor CityAirbus in het Duitse Donauwörth.

Airbus heeft het prototype van de CityAirbus gepresenteerd aan het grote publiek. Met de electisch aangedreven luchttaxi zet Airbus in op een nieuwe markt, namelijk de Urban Air Mobility (UAM) markt. Deze toestellen kunnen zuinig, stil en snel vier passagiers vervoeren over een maximale afstand van 80 kilometer met 120 kilometer per uur. De machine is niet nieuw als het gaat om VTOL-toestellen. Airbus heeft zelfs een eigen helikopterdivisie binnen het bedrijf. Volgens de topman van Airbus Helicopters, Bruno Even, is de CityAirbus speciaal ontworpen voor inzet in stedelijke gebieden. Hiermee zou het in de toekomst een waar alternatief moeten zijn voor taxiritten.

In december 2023 werd de CityAirbus NextGen voor het eerst getest. Voorafgaand aan de geplande eerste vlucht later dit jaar moet Airbus nog een reeks grondtests uitvoeren. Deze tests omvatten de elektromotoren met hun acht rotors, evenals andere systemen van het vliegtuig, zoals vluchtbesturing en luchtvaartelektronica. Volgens de oorspronkelijke planning moet de CityAirbus nog in 2025 klaar zijn voor taxivluchten in stedelijk gebied.