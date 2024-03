Opmerkelijk incident met United 777 | Video

Een Boeing 777-200ER van United Airlines verloor gisteren bij het opstijgen een band. Het toestel kon een veilige tussenlanding maken in Los Angeles maar verschillende auto’s werden ernstig beschadigd door de vallende band.

Een toestel van United Airlines verloor gisteren tijdens het opstijgen vanuit San Francisco een band. Het incident leidde tot het omleiden van het vliegtuig naar Los Angeles. Vlucht UA35 vertrok vanaf de San Francisco International Airport (SFO), met als bestemming Osaka Kansai International Airport (KIX). Niet lang na vertrek om 11:22 uur verloor het toestel de band en werd de vlucht omgeleid naar de Los Angeles International Airport (LAX). Om hier te kunnen landen moest eerst twee uur lang brandstof werd verbruikt. UA35 arriveerde om 13:36 uur veilig op LAX, tot grote opluchting van passagiers en bemanning. Niemand raakte als gevolg van het incident gewond.

Preventieve voorzichtigheid

Het vliegtuig, een Boeing 777-200ER, met registratie N226UA is 22,2 jaar oud en maakte zijn eerste vlucht voor United in januari 2002. In principe had het toestel de vlucht prima kunnen vervolgen met de missende band. De 777-200ER heeft zes wielen aan elk van de twee hoofddelen van het landingsgestel. Toch is het gebruikelijk dat piloten ervoor kiezen om de start af te breken of terug te keren voor een meer gedetailleerde veiligheidsinspectie. Dit komt omdat niet alle gevolgen van een dergelijk incident tijdens de vlucht te beoordelen zijn. Soms kan de missende band vast komen te zitten in het wielcompartiment zelf. Het is zodoende gebruikelijk de vlucht af te breken.



📹 AIRLINEVIDEOS pic.twitter.com/qt4Jrrcdhj— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 7, 2024