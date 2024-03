Ex-Lufthansa A380’s in stukjes

Zes exemplaren van de A380 die voorheen voor Lufthansa vlogen zullen nooit meer van de grond komen. Ondanks speculatie blijken de toestellen te hevig te zijn gekannibaliseerd.

Al in 2019 besloot Lufthansa zes van haar 14 A380’s terug te verkopen aan Airbus. Toen het coronavirus het volgende jaar de luchtvaart wereldwijd aan de grond zette, staakte de Duitse luchtvaartmaatschappij alle vluchten met de Superjumbo’s. In de zomer van 2022 steeg de vraag naar langeafstandsvluchten echter weer verrassend sterk. En tegelijkertijd werd duidelijk: vanwege vertragingen in de levering van nieuwe langeafstandsjets zoals de Boeing 777-9 stond Lufthansa voor een probleem. Daarom besloot ze om toch een aantal A380’s terug in dienst te nemen. En sinds augustus 2023 staat het vast: Lufthansa zal weer vliegen met alle acht A380’s.

Omdat het zo goed gaat met de Superjumbo bij Lufthansa, speculeerden sommige luchtvaartliefhebbers zelfs of de luchtvaartmaatschappij misschien enkele of alle zes van de A380’s wil terugleasen die ze voor in totaal 315 miljoen euro aan Airbus heeft verkocht. Dat zal niet gebeuren, geeft de maatschappij aan: ‘We hebben geen plannen om meer dan de acht vliegtuigen in gebruik te nemen die nog van ons zijn’. Zo regeerde Lufthansa-CEO Carsten Spohr gisteren op vragen van het Duitse luchtvaartplatform aeroTELEGRAPH. ‘Ik durf haast te zeggen dat van de zes die niet meer van ons zijn, er niet veel meer over is, omdat iedereen in de branche de reserveonderdelen nodig heeft gehad. Ook wij moesten terugvallen op deze onderdelen en ze in de acht vliegtuigen installeren die vliegen.”

In vliegtuigdatabases worden de zes A380’s nog steeds vermeld als ‘opgeslagen’, niet als ‘gesloopt’. De uitspraken van Spohr maken echter duidelijk dat de toestellen flink gekannibaliseerd zijn.