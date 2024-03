757 na zeven jaar uit lijden verlost op Brussel Airport

Een Boeing 757 van het failliete Equatorial Congo Airlines (ECAir) mag na zeven jaar eindelijk Brussels Zaventem Airport verlaten.

Na het faillissement in 2016 vertrok de machine naar de Belgische luchthaven. Omdat er beslag op genomen was, kon Brussels Airport Company, de exploitant van de luchthaven, niets met de 757. Uiteindelijk werd het vliegveld eigenaar van de machine. Het besluit volgde vliegtuig te verkopen aan het ontmantelingsbedrijf Eco-FLY. Afgelopen maandag startte de ontmanteling. De verwachting is dat die duurt tot eind deze maand. Een klein deel van de vleugel zal naar verwachting op Brussels Airport blijven. ‘Dat willen wij gebruiken om ergens strategisch op te stellen, om tijdens winterperiodes tests te doen om te kijken wat de effecten zijn op een vliegtuig bij specifieke weersomstandigheden, zoals erg koud weer en sneeuw’, aldus een woordvoerder van het vliegveld bij het Belgische VRT.

Laatste 757

In 2010 werd de nationale luchtvaartmaatschappij van de Republiek Congo ECAir opgericht. De maatschappij leek op rozen te zitten en groeide snel. Er werden investeringen gedaan, maar zes jaar later zat het tij niet langer mee. Door achterstallige betalingen verloor ECAir de toegang tot navigatiesoftware waardoor zij haar machines noodgedwongen aan de grond moest laten staan. Drie vliegtuigen vertrokken naar Brussels Airport. De 757 nam op Brussels Airport plaats aan de Mechelsesteenweg in Steenokkerzeel. Het was een trekpleister voor vliegtuigspotters. Het is de laatste machine die nog op de Belgische luchthaven te bewonderen was. ‘Zo hebben vogels er zelfs al hun nestje in gebouwd’, aldus Nathalie Perard, woordvoerder van het vliegveld, in 2021 bij HLN.