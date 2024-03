Beide A320-piloten vallen in slaap tijdens vlucht

Twee piloten die in de cockpit van Airbus A320 van het Indonesische Batik Air zaten, zaten tijdens de vlucht allebei tegelijkertijd te slapen.

Het betrof vlucht ID6723 die 25 januari dit jaar uitgevoerd werd. De A320, registratie PK-LUV, vertrok omstreeks 8:00 uur lokale tijd met 153 passagiers aan boord vanuit Kendari (Indonesië) voor een binnenlandse vlucht naar Jakarta, de hoofdstad van het land. Om 8:37 uur bereikte het toestel kruishoogte en zetten beide piloten hun koptelefoon af. De gezagvoerder, met 6304 vlieguren op zak, vroeg aan de First Officer of hij een dutje mocht doen. Dat vond de copiloot prima. Hij nam het stokje over. Zes minuten later maakte hij voor de eerste keer contact met de luchtverkeersleiding van Jakarta en kreeg de opdracht naar waypoint KURUS te vliegen.

Toen de piloten wakker werden, bogen ze af naar Jakarta © Flightradar24.com

Copiloot valt ook in slaap

Niet lang na het laatste contact tussen de A320 en luchtverkeersleiding viel de copiloot ‘per ongeluk’ in slaap. Een luchtverkeersleider vroeg hoelang de A320 nodig had om op de huidige koers te vliegen, maar daarop kwam geen antwoord. De luchtverkeersleiders deden meerdere pogingen contact met de vliegers te leggen. Daarnaast werd aan andere piloten gevraagd contact te zoeken met het vliegtuig. 28 minuten later werd de gezagvoerder wakker. Algauw realiseerde hij zich dat de A320 niet de juiste koers volgde. Vervolgens maakte hij de copiloot wakker. De captain zei tegen de luchtverkeersleiding dat ze ‘problemen met de communicatiesystemen hadden ondervonden’.

Slechte nachtrust

Ten zuiden van Jakarta werd onmiddellijk een draai richting de luchthaven gemaakt. Daar landde de A320 veilig. ‘Na het [incident] werd het radiocommunicatiesysteem van het vliegtuig in normale toestand aangetroffen’, schrijft het rapport van de Indonesische luchtvaartautoriteit KNKT. De First Officer zou volgens FlightGlobal van tevoren bij de gezagvoerder hebben aangegeven dat hij geen ‘goede nachtrust had gehad’. Hoewel hij zei op tijd naar bed te zijn gegaan, ‘moest hij meerdere keren wakker worden om zijn vrouw te helpen bij het verzorgen van de baby’s’. Tevens hadden beide vliegers reeds een vlucht achter de rug. De KNKT concludeert dat Batik Air Indonesia wel medische richtlijnen en procedures voor piloten voorschrijft, maar dat die in het onderzoek niet werden aangetroffen. Welke vervolgstappen ondernomen gaan worden, is niet bekend.

In 2022 werd bij Qatar Airways de noodklok geluid, omdat vliegers door de lange werktijden geregeld tijdens een vlucht in slaap vallen.