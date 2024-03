Rotterdam The Hague: ‘Er kan niet meer vanaf gevlogen worden’

Het is de vraag waar de vluchten van Eindhoven Airport naartoe moeten als de tijdelijke sluiting zich aandient. De maximale geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport is in ieder geval momenteel (zo goed als) bereikt.

Doordat het Noord-Brabantse vliegveld na 2027 naar verwachting vijf maanden voor onderhoud dichtgaat, worden ongeveer 17.000 vluchten van onder meer Transavia, Corendon, Ryanair, Pegasus en Wizzair de dupe. Eerder werd gespeculeerd dat die vluchten mogelijk verplaatst zouden kunnen worden naar andere Nederlandse vliegvelden, maar die naderen of zitten zelfs al op hun maximale capaciteit. Schiphol moet dit jaar maximaal 483.000 vluchten, en mogelijk in de toekomst zelfs 440.000, onderverdelen, terwijl Rotterdam The Hague Airport voorlopig jaarlijks 16.500 kan laten uitvoeren, een verschil van slechts 500 ten opzichte van de gedupeerde vluchten van Eindhoven Airport. Andere gegadigden zijn Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport. Het is vooralsnog onduidelijk waar die 17.000 onderdak zullen gaan vinden. ‘Dat is een goede vraag. Die 17.000 van Eindhoven is onze hele jaarcapaciteit’, zegt een woordvoerster van de Zuid-Hollandse luchthaven in het Algemeen Dagblad.

Binnen geluidsruimte blijven

De woordvoerder erkent dat gespeculeerd wordt dat de vluchten verplaatst worden naar andere Nederlandse luchthavens, maar stelt dat Rotterdam The Hague Airport reeds op het randje balanceert. ‘Op dit moment wordt de volledige geluidsruimte gebruikt, de verwachting is dat dit in 2027 niet anders zal zijn. Er kan niet meer vanaf Rotterdam gevlogen worden. De overlast kan dus niet groter worden. Er is niet meer capaciteit. We moeten binnen de geluidsruimte blijven’, vult de zegsvrouw aan.