Voorbeeld Corendon aangehaald: ‘Opheldering gevraagd’

Jaap Pegtel, CDA-raadslid van de gemeente Rotterdam, wil weten of vluchten van Eindhoven Airport wel of niet verplaatst gaan worden naar Rotterdam The Hague Airport. Corendon deed dat eerder ook al, maar begon vroeg met overleggen.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat met de 17.000 vluchten die in een periode van vijf maanden, het tijdsbestek van de sluiting van Eindhoven Airport, gedaan gaat worden. Op Rotterdam The Hague Airport mogen jaarlijks maximaal 16.500 vliegbewegingen uitgevoerd worden. Met de sluiting in het vooruitzicht is het de vraag of de Zuid-Hollandse luchthaven daarvan enkele kan opvangen. Pegtel zegt schriftelijk om ophelderingte hebben gevraagd bij het gemeentebestuur. Voorlopig is duidelijk dat de sluiting pas na 2027 plaatsvindt, maar die tijd gaat volgens Pegtel snel. ‘Twee jaar geleden werden er ook al 150 vluchten van Corendon van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport verplaatst. Er moeten vluchten vanuit Eindhoven worden herverdeeld. Ik denk dat je vroeg moet beginnen om daarover te overleggen. Je kunt wel wachten tot 2026, maar je kunt het beter nu doen’, aldus het CDA-raadslid bij het Algemeen Dagblad.

Schiphol een optie?

Rotterdam The Hague Airport zit al bijna aan haar limiet. Alfred Blokhuizen, voorzitter van Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport, zegt dat een verplaatsing vanaf Eindhoven Airport naar het Zuid-Hollandse vliegveld geen optie is. ‘Er is geen ruimte. Punt. Daar gaan we de luchthaven ook aan houden. Er is geen geluidsruimte, ze zitten dus al vol’, zegt hij. Luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van Eindhoven Airport, zoals Corendon, Transavia en Ryanair, zouden hun vluchten eveneens mogelijk naar Schiphol kunnen verplaatsen, omdat die luchthaven nog niet aan haar capaciteit zit. Blokhuizen houdt echter een slag om de arm. ‘Je moet de overlast niet naar een ander brengen. We moeten met z’n allen gewoon minder gaan vliegen’, meent de voorzitter van de bewonersgroep.