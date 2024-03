Grondmedewerkers roepen 777-piloten halt toe

Een Boeing 777-300 van American Airlines en een Airbus A321neo van Frontier Airlines raakten beschadigd als gevolg van een botsing op de luchthaven van Miami (Verenigde Staten).

Het incident vond afgelopen donderdagavond lokale tijd plaats. De 777, registratie N736AT, zou die avond vanuit de Amerikaanse stad naar Sāo Paulo/Guarulhos International Airport in Brazilië vliegen. Rond de klok van 20:30 uur lokale tijd werd het toestel middels een pushbacktruck naar achteren geduwd. Naar verluidt was de bestuurder hiervan zich er niet van bewust dat de A321neo, registratie N630FR, zich dusdanig dichtbij bevond, dat de 777 die vanuit zijn huidige positie niet zonder touche zou kunnen passeren. American Airlines 777-200 collides with a Frontier Airlines A320/321 while being pushed back from the gate at Miami Airport.



De 777 maakte zich inmiddels klaar om richting de startbaan te taxiën. De machine kwam langs de achterkant van de A321neo en raakte met zijn vleugel de staart van de Airbus. Enkele aanwezige grondmedewerkers die het zagen aankomen haastten zich voordat het zo ver was nog zwaaiend naar de 777, maar hun halt-geroep mocht niet baten. Op afbeeldingen en video’s is te zien dat beide toestellen schade opliepen. De American Airlines-vlucht werd geannuleerd. ‘De reizigers konden het vliegtuig veilig verlaten en de vlucht werd uit het vliegschema gehaald om geïnspecteerd te worden door de Technische Dienst’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij CBS News Miami.

Vertraging voor passagiers

Een woordvoerder van Frontier laat weten dat er alleen bemanningsleden aan boord van de A321neo zaten. Zij maakten zich op voor de vlucht naar Dallas/Fort Worth International Airport, die eveneens uit de planning werd gehaald. Frontier zou de volgende dag een andere vlucht regelen, maar die werd na meerdere vertragingen geannuleerd. American Airlines kreeg het de volgende ochtend wel voor elkaar een nieuw vliegtuig in te zetten en kon de gedupeerde 777-passagiers alsnog naar Sāo Paulo vliegen.

Begin deze maand vond eenzelfde incident plaats op de luchthaven van Perth (Australië). Een 737 van Qantas kwam tijdens het taxiën in botsing met eenzelfde toestel van dezelfde luchtvaartmaatschappij.