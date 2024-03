Opnieuw grote staking bij Lufthansa

Na stakingen van het grondpersoneel van Lufthansa en beveiligers op grote Duitse luchthavens is de beurt nu aan het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij.

De Duitse vakbond die het cabinepersoneel van Lufthansa en Lufthansa CityLine vertegenwoordigt (UFO), kondigde een tweedaagse staking aan. Naar verwachting leggen meer dan 19 duizend stewards en stewardessen dinsdag en woensdag het werk neer. Er wordt actie gevoerd op de luchthavens van Frankfurt en München. Lufthansa denkt dat de actie gevolgen heeft voor ongeveer 100 duizend reizigers.

Volgens UFO is de staking het gevolg van de mislukte onderhandelingen met Lufthansa over loonsverhoging en een vergoeding. De vakbond noemde de sterke prestaties en inflatie van de luchtvaartmaatschappij als de belangrijkste redenen voor haar eisen. In 2023 boekte de Lufthansa Group een nettowinst van 1,6 miljard euro. Het was zelfs de eerste keer dat elke airline in de groep winstgevend was. Volgens UFO moet het cabinepersoneel van dit succes kunnen profiteren en eist een loonsverhoging van zeker vijftien procent.

Stakingen

Het is al de derde keer in korte tijd dat Lufthansa wordt getroffen door acties van het personeel. Eind februari legde het grondpersoneel van de maatschappij bijna twee dagen lang het werk neer. Door de actie kon slechts tien procent van de geplande vluchten worden uitgevoerd. Twee weken later staakte een deel van het grondpersoneel voor een tweede keer. Tegelijkertijd legde het beveiligingspersoneel op Frankfurt Airport een etmaal het werk neer. De luchthaven was daardoor een dag lang gesloten voor vertrekkende passagiers.