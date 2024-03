Passagiers ‘vliegen door cabine’ op LATAM-vlucht

Tientallen passagiers raakten maandag gewond tijdens een LATAM-vlucht van Australië naar Nieuw-Zeeland. Een deel van hen moest naar het ziekenhuis.

De vlucht van Sydney naar Auckland werd uitgevoerd door een Boeing 787-9 van LATAM Airlines. Na de stop in Nieuw-Zeeland zou het toestel doorvliegen naar Santiago. Tijdens de reis begon het toestel zeer hevig te schudden. Een passagier beschreef de gebeurtenis als een vrije val. Op het moment van de val droegen meerdere reizigers geen gordel. ‘Mensen vlogen door de cabine en raakten behoorlijk gewond’, aldus een passagier.

Volgens een andere ooggetuige zat er bloed op het plafond en braken ‘rondvliegende’ passagiers de plafondpanelen in de cabine. Na de landing in Auckland werden ongeveer vijftig mensen behandeld voor verwondingen. Twaalf reizigers werden naar een ziekenhuis vervoerd. Een van hen raakte zelfs zwaargewond. LATAM laat in een verklaring weten dat een technisch probleem de val veroorzaakte. Het is niet duidelijk wat voor een probleem zich precies voor deed.

Incidenten

Het is niet ongewoon dat een plotse ‘val’ van het vliegtuig resulteert in tientallen gewonden. In maart vorig jaar was er sprake van een soortgelijk incident op twee Duitse vluchten. Een A330neo van Condor was opgestegen van Frankfurt en onderweg naar Mauritius. Twee uur voor de landing kreeg het vliegtuig plotseling te maken met turbulentie. Twintig inzittenden, waaronder cabinepersoneel, raakten gewond en werden na aankomst medisch onderzocht. Rond dezelfde tijd kreeg Een Airbus A330 van Lufthansa te maken met zware turbulentie. Het toestel was onderweg naar de VS toen het onverwachts begon te schudden. Volgens een ooggetuige leek het alsof de Airbus plots in een vrije val belandde waardoor mensen en voedsel tegen het plafond werden geslagen.