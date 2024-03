Vrees voor uitval KLM-vluchten

KLM worstelt al enige tijd met het aantrekken van nieuw technisch personeel. Als daar geen oplossing voor komt, kan dat mogelijk leiden tot vluchtannuleringen.

De luchtvaartmaatschappij wil dit jaar 450 nieuwe technici aannemen. Bij de Nederlandse flag carrier gaan de oude rotten in het vak, zo’n dertig à veertig procent, met pensioen terwijl de jonge aanwas minimaal is. Om dit probleem te tackelen, organiseerde KLM deze week de Skills Challenge. Het moet MBO’ers motiveren voor de Technische Dienst van de luchtvaartmaatschappij te kiezen. ‘We gaan langs op scholen, we leiden stagiairs op en we hebben nu ook negen statushouders bij de technische afdeling van de KLM werken’, aldus een woordvoerder van KLM bij RTL Nieuws.

Concurrentiestrijd

Het probleem is echter nog lang niet van tafel. De volledige opleiding bestaat na een MBO-opleiding uit een drie- tot vierjarige opleiding via een werkgever. Alles bij elkaar duurt het traject zeven tot acht jaar voordat een nieuweling definitief is uitgegroeid tot een volwaardige monteur. Uiteindelijk slagen jaarlijks gemiddeld tien mensen. Daarbij is het nog de vraag of zij voor KLM kiezen. De animo ligt lager als gevolg van de onregelmatige werktijden. Bovendien tonen andere grote technische bedrijven, waaronder ASML en Essent, interesse in het aantrekken van technici.

Problemen in operatie

Het is dus de vraag hoeveel voor KLM kiezen. Mochten er onvoldoende aangetrokken worden, dan liggen annuleringen op de loer. Momenteel kan de luchtvaartmaatschappij haar Airbus A330’s al niet meer optimaal inzetten, bij gebrek aan voldoende werknemers. ‘Er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplekken luchtvaartechniek, maar van al die afgestudeerden belandt 40 procent uiteindelijk in de luchtvaartsector. 60 procent vindt een baan elders in de techniek, of gaat aan de slag als consultant of in de financiële sector. Want ingenieurs kunnen goed rekenen’, meent Joris Melkert, hoogleraar luchtvaarttechniek aan de TU Delft.