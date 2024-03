Boeing-klokkenluider dood gevonden bij hotel

Josh Barnett, voormalig Boeing-medewerker en klokkenluider, uitte regelmatig zijn bezorgdheid over problemen bij Boeing. Hij werd dood in zijn auto aangetroffen.

Barnett werd met een schotwond gevonden in zijn auto op de parkeerplaats van het hotel in Charleston waar hij verbleef. Volgens de lijkschouwer bracht de voormalig werknemer de wond zelf toe. Op het moment van zijn dood bevond Barnett zich met de advocaten van hem en Boeing in een langdurige juridische strijd met zijn voormalige werkgever. Volgens de klokkenluider maakte de fabrikant zich schuldig aan laster. Boeing zou zijn loopbaan hebben geschaad omdat hij de problemen die hij tegenkwam kenbaar maakte.

Barnett was tijdens zijn laatste dienstjaren kwaliteitsmanager voor het 787-programma. Zelfs toen hij nog bij Boeing werkte uitte hij zijn zorgen over het management, maar werd genegeerd. Nadat hij met pensioen ging in 2017 vertelde hij in 2019 aan de BBC dat vanwege de druk op sommige werknemers onderdelen die niet aan de normen voldeden op de 787’s werden ge├»nstalleerd. Het productieproces was volgens de klokkenluider onveilig en gehaast. Ook ontdekte hij tijdens zijn werk dat een kwart van het aantal tests die werden uitgevoerd op de noodzuurstofsystemen op de Dreamliners mislukten.

Ondervraging

Zaterdag zou Barnett worden ondervraagd door zijn team en de advocaten van Boeing. Toen hij niet kwam opdagen probeerden zij hem, tevergeefs, te bereiken. De ex-medewerker werd vervolgens dood aangetroffen. De advocaat van Barnett beschreef zijn dood als ‘tragisch’. In een verklaring zei Boeing: ‘We zijn bedroefd – onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.’