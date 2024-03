El Al houdt vast aan plannen

Ondanks de oorlog tussen Hamas en Israël wordt er weer regelmatig van en naar het land gevlogen. El Al is blij met de terugkeer van de concurrentie.

De concurrentie is ‘goed voor Israël’, aldus Oranit Beithalahmy, Senior Director voor Centraal-West-Europa en Afrika bij El Al. De luchtvaartmaatschappij bleef het land verbinden met de rest van de wereld, ondanks de keuze van andere airlines in oktober om tijdelijk vluchten op te schorten. De vraag naar reizen stortte na de aanval van Hamas op 7 oktober twee weken in. Daarna liep die al snel weer op. ‘Ook de financiële situatie is goed’, laat Beithalahmy weten.

Voordat de oorlog begon nam het El Al-management een vijfjarenplan aan, inclusief investeringen in de vloot, het product en technische innovaties. ‘Ondanks alle gebeurtenissen kunnen we ons aan het plan houden’, zegt Beithalahmy. Het plan omvat onder andere het uitbreiden van het netwerk en de capaciteit op langeafstandsroutes. Verder worden al haar Boeing 777’s uitgerust met een nieuwe cabine en denkt de maatschappij over het aanschaffen van meer 787 Dreamliners.

KLM

KLM en Transavia maakten in oktober bekend om voorlopig vluchten te schrappen in verband met de onveilige situatie in Israël. Inmiddels hervatten steeds meer luchtvaartmaatschappijen vluchten naar Tel Aviv. Vanaf april wil KLM weer vluchten uit gaan voeren naar het land. De Franse tak van Transavia vliegt al sinds februari weer naar Israël. Transavia Nederland heeft nog niks bekend gemaakt over het hervatten van de lijndienst