Nederlandse Chinook’s naar Irak

Nederland gaat meer bijdragen aan de NAVO-missie in Irak. Daarom stuurt de Koninklijke Luchtmacht dit jaar een helikopterdetachement naar het land.

Momenteel wordt op vliegbasis Al Asad in Irak hard gewerkt aan de opzet van het onderkomen voor het helikopterdetachement van de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf mei wordt het ongeveer 120-koppig detachement ingezet voor de NAVO-missie in dat land. In totaal stuurt de luchtmacht drie Chinook-helikopters mee. De voorbereidende werkzaamheden op de vliegbasis omvatten onder andere het opzetten van een zogeheten sun-shade-sheltertent. Deze moet de helikopters beschermen tegen alle mogelijke (weers)omstandigheden.

Het team van de landmacht, dat de faciliteiten opbouwt, arriveerde vorige week in Irak. Het personeel werd ingevlogen met een Antonov An-124 van Antonov Airlines. Aan boord waren ook onderdelen van twaalf meter lang, die niet in een regulier transportvliegtuig passen. Daarom werd de reus door de luchtmacht gehuurd. Zaterdag landde een tweede An-124 op vliegbasis Eindhoven, om de laatste spullen naar Irak te vervoeren.

IS

Nederland levert sinds 2014 een bijdrage aan de strijd tegen terreurorganisatie IS in Irak. IS werd in 2019 verslagen, maar de dreiging is nog niet verdwenen. Vorig jaar werd duidelijk dat Nederland tot en met juli 2025 weer meer gaat bijdragen aan de veiligheidsmissie in het land. Tussen 2014 en 2016 waren Nederlandse F-16’s actief betrokken bij de strijd en wierpen meermaals bommen af op IS-gebied. Later startte het OM een onderzoek, waarbij de vraag was of het oorlogsrecht niet overtreden werd bij de bombardementen.