Precies vandaag: een Jungle Jet voor Polen!

Precies vandaag, maar dan in 2004, zette de eerste Embraer 170 koers naar de eerste klant: LOT Polish Airlines. Het begin van een successtory. Onlangs bestelde American Airlines weer meer dan honderd van deze Braziliaanse wondertjes.

Een succes, mede dank zij het risico-dragende-partnersysteem, dat wereldwijd ingang heeft gevonden. En dat, by the way, volgens sommigen Boeing juist volledig het bos in heeft gestuurd, bij de ontwikkeling van de 787. Zie daarover deze video.

Bij Embraer was het een no-brainer: het bedrijf had domweg niet het vermogen in huis om zelfstandig een nieuw toestel te ontwikkelen. De Brazilianen hebben toen het systeem bedacht dat er op neer komt dat de partner deelt in het succes. Er werd zelfs door leveranciers vooruit betaald om überhaupt deel te nemen in deze constructie. Een ‘ticket to ride’, noemde een hoge ome het laatst nog bij een bezoekje aan de fabriek. Het programma kent zodoende enkele tientallen partners, en slechts een handvol ‘ouderwetse’ suppliers.

Saillant detail: het succes is met eigen ogen te aanschouwen. Ik zie de ranke jets, met hun kenmerkende Embraer-neus, vanuit mijn appartementje regelmatig gaan, met vrolijk gekleurde staarten in alle kleuren van de regenboog.

O pardon, regenbogen, daar zouden we het even nìet over hebben. Waar we het wel even over moeten hebben: het is niet ‘Embrier’, en ook niet ‘Embrèèr’ maar Embra-er, met duidelijk gescheiden ‘a’ en ‘e’. De eerste Embraer 170 wordt door een katholiek priester gezegend bij aankomst in Warschau

Foto: Goof Bakker

Info: Han Gerritsen



