Il-76 Russische luchtmacht crasht vlak na vertrek | Video

Een Ilyushin Il-76 van de Russische luchtmacht is dinsdag vlak na de take off neergestort. Op een video is te zien hoe het toestel met een brandende motor overvliegt.

De Il-76 steeg vermoedelijk op van vliegbasis Ivanovo Severny, gelegen bij de stad Ivanovo, tweehonderd kilometer ten noordoosten van Moskou. Volgens Rusland stortte het toestel kort na het opstijgen neer als gevolg van een brand in een van de motoren. Een ooggetuige filmde hoe het toestel al brandend over een wijk vliegt, gevolg door beelden van een zwarte rookwolk boven een bosrand.

Het vliegtuig probeerde naar verluidt te landen op de vliegbasis toen de meest rechter motor van het toestel afviel. De Il-76 crashte vervolgens op slechts twee kilometer van het vliegveld. Het is nog onduidelijk hoeveel personen precies aan boord waren. Volgens sommige bronnen zou het gaan om een 7-koppige crew en vijf passagiers. Anderen meldden dat er acht crewleden en zeven passagiers aan boord waren. Russian Il-76 crashes near Ivanovo, 200 km north-east of Moscow. 12 Russians were reportedly on board. pic.twitter.com/YuVfa3Lixk— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 12, 2024

Verliezen

In drie maanden tijd verloor de Russische luchtmacht vier grote militaire vliegtuigen. Het gaat om twee Il-76‘s en twee A-50‘s, de AWACS-variant van de Il-76. Drie van de toestellen werden neergehaald in de buurt van de Oekra├»ense grens. Of Oekra├»ne verantwoordelijk is voor alle drie de crashes is niet duidelijk. Bij twee van de gevallen wordt namelijk gedacht aan eigen vuur.