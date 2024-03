Biden vs. privéjets

De Amerikaanse president Joe Biden wil de belasting op brandstof voor privéjets fors verhogen. Zijn regering wil dat privéjets meer gaan bijdragen aan onder andere de FAA.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden wil de belasting op brandstof voor privévliegtuigen met bijna 400 procent verhogen. De democraten vinden het een kwestie van rechtvaardigheid in vergelijking met luchtvaartpassagiers, die speciale belastingen betalen op elk ticket. Het plan is opgenomen in een begrotingsvoorstel van bijna 100 miljard euro voor het Amerikaanse ministerie van Transport dat maandag werd vrijgegeven.

Of het voorstel het in het Congres gaat halen is nog onduidelijk. Veel van Biden’s budgetideeën zullen stranden in het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden. De grootste handelsorganisatie voor zakelijke luchtvaart heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de gerichte verhoging van de brandstofbelasting en zegt dat privéjets bedrijven helpen banen te creëren.

In de begroting is door de regering-Biden 20 miljard euro gereserveerd voor de Federal Aviation Administration. Met dit geld moeten ten minsten 2000 nieuwe luchtverkeersleiders geworven worden en verouderde FAA-faciliteiten vervangen worden. Deze maatregelen worden zowel door de Democraten als de Republikeinen gesteund.

Om deze maatregelen te betalen wordt de belasting op brandstof voor privéjets dus geleidelijk verhoogd van ongeveer 20 eurocent per gallon nu tot 97 eurocent per gallon over vijf jaar. Passagiers in de reguliere burgerluchtvaart betalen accijns van 7,5% op tickets en een aparte heffing van maximaal 4,12 euro per vlucht om te helpen bij de financiering van luchthavenprojecten. De regering zegt dat privéjets goed zijn voor 7% van alle vluchten die door de FAA worden afgehandeld, maar minder dan 1% van de belastingen.

