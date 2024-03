Dassault versnelt met Rafale

De Franse vliegtuigproducent Dassault verhoogt de productie van zijn Rafale-gevechtsvliegtuigen vanwege een aanzienlijke toename van de orders. Door alle geopolitieke spanningen in de wereld doen defensiebedrijven goede zaken.

Dassault gaat vanwege de verhoogde vraag naar gevechtsvliegtuigen en ander defensiematerieel, de productie van de Rafale opvoeren. Volgens berichten van La Tribune streeft het bedrijf ernaar om in 2024 een productietempo van drie Rafale-straaljagers per maand te bereiken. Dassault heeft een flinke lijst met exportorders en binnenlandse bestellingen die zijn geplaatst door de Franse strijdkrachten.

Na een stijging van de Rafale-orders (18 in 2024, 60 in 2023 en 92 in 2022) heeft Dassault Aviation besloten om het productietempo van de gevechtsvliegtuigen te versnellen. ‘We maken de overgang naar het produceren van drie vliegtuigen per maand vanuit een tempo dat in 2020 lager lag, toen de productie stagneerde,” legde Eric Trappier, CEO van Dassault Aviation, uit.

Exportsucces

Ondanks lage productie van 2022 tot het einde van 2023, heeft Dassault orders veiliggesteld voor de levering van 211 Rafale-gevechtsvliegtuigen. Hiervan zullen er 141 worden geëxporteerd. De overige 70 zijn bestemd voor de Franse strijdkrachten. Sinds de introductie van de straaljager in 2001 is de Rafale in dienst getreden van verschillende luchtmachten wereldwijd. Frankrijk blijft met 234 toestellen de grootste afnemer. Andere klanten van Dassault zijn onder andere Egypte, Qatar, India en Griekenland.