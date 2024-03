Luchtmacht neemt afscheid van ‘oude’ Apaches

Vrijdag zwaaide de Koninklijke Luchtmacht haar laatste drie AH-64D’s uit. Daarmee eindigt het tijdperk van de eerste generatie Apache-helikopters bij de luchtmacht.

De drie groene aanvalshelikopters verlieten Nederland afgelopen vrijdag voor de laatste keer. De machines werden voor het transport gedemonteerd op Vliegbasis Woensdrecht. Van daar werden ze op diepladers naar de haven in Antwerpen gebracht, gevolgd door de reis naar de Verenigde Staten. Een deel van de componenten verdwijnen niet voor altijd uit Nederland. In 2025 komen de toestellen namelijk terug als gemoderniseerde AH-64E’s. Afgelopen vrijdag zijn de laatste 3 AH-64D’s in opdracht van COMMIT vanaf Woensdrecht naar Antwerpen vervoerd. Ze gaan naar 🇺🇸 en komen in 2025 als AH-64E’s terug. Het transport wordt gecoördineerd & uitgevoerd door het Defensie Ondersteuningscommando i.s.m. @Kon_Luchtmacht 🚁 pic.twitter.com/4kTbDHjEVI— Commando Materieel en IT (@ComMatEnIT) March 12, 2024

In 1995 plaatste Nederland een bestelling voor dertig Boeing AH-64D-gevechtshelikopters. Om de periode tot instroom te overbruggen, werden eerst twaalf AH-64A’s gehuurd van het Amerikaanse leger. In mei 1998 ontving de luchtmacht haar eerste ‘eigen’ Apache. Vier jaar later werd het laatste toestel geleverd. In datzelfde jaar werd het Apache Solo Display Team opgericht. Het team was tot 2006 en van 2010 tot 2013 actief en won meermaals prijzen op vliegshows. Apache demoteam (Leeuwarden 2011) © Leonard van den Broek

Wereldwijd

De Apaches zijn wereldwijd ingezet, met name ter ondersteuning van vredesmissies. De toestellen hebben onder meer dienst gedaan in voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali. In 2004 en 2015 gingen Apaches verloren in respectievelijk Afghanistan en Mali.

Levering

De vervangende machines zijn nog niet allemaal geleverd door Boeing. Het opleidingssquadron in Texas heeft inmiddels al wel een aantal nieuwe ‘Echo’s‘ ontvangen. In totaal krijgt dat squadron er acht. De overige twintig Apaches gaan naar Vliegbasis Gilze-Rijen. De toestellen worden per C-17 naar Vliegbasis Woensdrecht gebracht. Halverwege 2025 moeten alle gemoderniseerde helikopters zijn geleverd aan de luchtmacht.