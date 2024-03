Schiphol sneller op slot

Schiphol wil de beperking van nachtvluchten eerder doorvoeren. Vrachtvervoerders zijn hierover afgelopen vrijdag geïnformeerd, meldt De Telegraaf. De maatregel zou een half jaar eerder komen dan gepland.

Schiphol wil vaart maken met de nachtsluiting van de luchthaven. Na maart volgend jaar moet Schiphol ’s nachts gesloten zijn. Eerder zou dit in de winter van 2025/2026 pas gebeuren. Het plan voor de nachtsluiting is onderdeel van het 8-puntenplan van de luchthaven, bedoeld om meer evenwicht te creëren met de omgeving. Hierin werd ook gesproken over een stop op aankomend verkeer tussen middernacht en 05.00 uur, en vertrekkend verkeer tussen 00.00 uur ‘s nachts en 06.00 uur ‘s ochtends. KLM heeft al aangekondigd te stoppen met nachtvluchten op de luchthaven vanaf het einde van deze maand.

Omwonenden die last ervaren van nachtvluchten zullen blij zijn met de maatregel. Voor de reiziger is het echter slecht nieuws. Als de nachtvluchten komen te vervallen zal dat betekenen dat luchtvaartmaatschappijen ten minste een rotatie minder per dag kunnen uitvoeren. Ook worden nachtvluchten vaak uitgevoerd door budgetmaatschappijen en zijn voornamelijk zij hier de dupe van. De kans dat de gemiddelde ticketprijs zal stijgen lijkt dan ook in de lijn der verwachtingen te liggen.

Voor Transavia is de maatregel een doorn in het oog. Eerder reageerde Erik Swelheim, de financieel directeur van KLM, al op de maatregel: ’Een nachtsluiting betekent dat 9 miljoen Nederlandse vakantiegangers naar het buitenland moeten. Want er is geen plek overdag op Schiphol, noch op de andere luchthavens. Het gevolg is dat de uitstoot zich verplaatst over de grens.’