United verliest definitief vertrouwen in Boeing

United Airlines overweegt extra A321neo’s aan te schaffen als vervanging voor de nog steeds niet gecertificeerde Boeing 737 MAX 10. De maatschappij lijkt het vertrouwen in Boeing compleet verloren te zijn.

United-CEO Scott Kirby heeft bevestigd te kijken naar de aanschaf van A321neo’s als vervanging voor de Boeing 737 MAX 10-order van de maatschappij. Het toestel van Boeing is nog altijd niet gecertificeerd en daar lijkt in de nabije toekomst geen verandering in te komen. Wat United betreft mag de MAX 10 dan ook van tafel: ‘We hebben Boeing gevraagd te stoppen met het bouwen van MAX 10’s voor ons en in plaats daarvan MAX 9’s te bouwen [die al wel gecertificeerd zijn, red.]. Als de MAX 10 nog wordt gecertificeerd, zullen we de order weer omzetten naar MAX 10’s.’

Extra pijnlijk is dat United de launch customer van de 737 MAX 10 zou worden en bijna driehonderd exemplaren heeft besteld. Omdat het toestel nog altijd niet is gecertificeerd en daardoor fors is vertraagd, zoekt de luchtvaartmaatschappij naar een alternatief om het gat te vullen. Kirby vloog onlangs naar Toulouse om te praten met de Europese vliegtuigfabrikant. ‘United is in gesprek met Airbus over mogelijke alternatieven voor de MAX 10. Voor zover bekend is er nog geen overeenkomst bereikt’, aldus een bron tegen Reuters.

Hoewel er eerder dus al sprake was van gesprekken tussen de Europese evenknie van Boeing en United over de A321neo werd er nog weinig losgelaten. Nu blijken de onderhandelingen in volle gang en lijkt United de toestellen echt te willen kopen. ‘Alleen als het een financieel haalbare deal is’, benadrukt Kirby wel nog tijdens de industriële conferentie van JP Morgan. Toch ziet het er veelbelovend uit voor Airbus.