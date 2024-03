Bijna nieuwe 787 Dreamliner nu al uit elkaar gehaald

In de Verenigde Staten wordt opnieuw een praktisch nieuwe Boeing 787-8 Dreamliner ontmanteld. Dit gebeurt nadat er eerder al twee van dezelfde toestellen uit elkaar werden gehaald om op de onderdelenmarkt te worden doorverkocht.

De twee eerdere toestellen, geregistreerd als LN-LNA en LN-LNB bij Norwegian Air, stonden gedurende twee jaar op de luchthaven van Glasgow gestald. Die waren te duur om weer in gebruik te nemen. Deze kwamen in de Schotse stad te staan nadat Norwegian Air tijdens de coronaperiode al haar 37 Dreamliners uitfaseerde.

De praktisch nieuwe 787 die nu geschrapt zal worden maakt deel uit van de beruchte ‘Terrible Teens’; een group toestellen die vele montagefouten en problemen met het gewicht ondervonden. Dit zijn de toestellen met lijnnummers tien tot en met twintig. Het is ook niet gek dat deze ‘Terrible Teen’ met lijnnummer zeventien aan het eind van zijn Latijn is.

De Dreamliners uit die ‘Terrible Teens’ groep waren ooit bedoeld om voor ANA All Nippon Airways en Royal Air Maroc te gaan vliegen. Zij namen deze echter nooit aan en sindsdien hebben sommige een andere bestemming gevonden. Het meerendeel is in de Ethiopian Airlines livery de lucht in gegaan, een enkeling is bij Air Austral terechtgekomen en de rest is nooit aan de man gebracht. Die laatstgenoemde groep is wit gekleurd en die toestellen zijn op verschillende plekken in de Verenigde Staten gestald.

Het is vooralsnog bijzonder dat deze jonge 787 nu al geschrapt wordt ondanks de productiefouten. Het orderboek is nog groot, gezien er nog ruim 700 toestellen afgeleverd moeten worden aan verschillende luchtvaartmaatschappijen.