TUI brengt Belgen naar Curaçao

Amsterdam – Curaçao is populaire vakantievlucht en wordt door meerdere maatschappijen uitgevoerd. Zo ook door TUI. Vanaf de winter gaat de maatschappij ook vanuit Brussel naar Willemstad vliegen.

TUI gaat ook vanaf Brussel naar Willemstad, Curaçao, vliegen. Vanaf 5 november 2024 zal er twee maal per week een vlucht vanaf Brussel naar Curaçao uitgevoerd worden. Met de 787 Dreamliner gaat de maatschappij vanuit België naar de Cariben vliegen waar ook Punta Cana op de Dominicaanse Republiek wordt aangedaan.

Daar waar Curaçao geen introductie meer nodig heeft bij de Nederlandse vakantiegangers, is het voor de Belgen een relatief onbekende bestemming. Wel is een vertrek vanaf Brussel natuurlijk ook voor veel Nederlanders een optie. Daar lijkt TUI dan ook rekening te houden. De maatschappij Vanaf april kan er geboekt worden. Dat TUI deze stap zet is toch opvallend. Air Belgium heeft het op deze route immers ook geprobeerd. Naar deze vluchten vanaf Charleroi bleek echter te weinig vraag en de maatschappij schrapte de route.

Brussel in trek

De luchthaven Brussel mag nog groeien en is in trek. Zo ook bij Transavia. Die maatschappij voegt komende zomer drie nieuwe bestemmingen toe aan haar aanbod vanaf Brussel. De luchthaven wint nieuwe bestemmingen in tijden waarin het op Schiphol lastig is aan slots te komen. Ook de verbinding met Curaçao is nieuw.

