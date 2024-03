Oekraïense drones slaan toe in Rusland

De afgelopen dagen waren spannend in de luchtruimen van Oekraïne en Rusland. Voor een tweede dag voerden de Oekraïners drone-aanvallen uit op Russische oliefaciliteiten. Volgens president Vladimir Poetin is het niet meer dan een poging om de presidentsverkiezingen die dit weekend gepland staan te verstoren.

Oekraïne heeft gisteren voor een tweede dag Russische oliefaciliteiten ver achter de frontlijn aangevallen. Een van de Oekraïense drones trof een olieraffinaderij in de regio Ryazan, ongeveer 100 mijl ten zuidoosten van Moskou, waardoor een brand ontstond die na enkele uren werd geblust. Een Oekraïense functionaris met kennis van inlichtingenoperaties bevestigde anoniem dat de raffinaderij het doelwit was: ‘We voeren systematisch een nauwkeurig berekende strategie uit om het economische potentieel van de Russische Federatie te verminderen’, zei de functionaris. ‘Onze taak is om de vijand van middelen te beroven en de stroom van oliegeld en brandstof die Rusland rechtstreeks inzet voor oorlog en het doden van onze burgers te verminderen.’

Het was de tweede aanval op Russisch grondgebied in twee dagen, nadat Oekraïense troepen dinsdag drones hadden gelanceerd tegen negen Russische steden en dorpen – sommige ver in het land – inclusief de oliefaciliteiten in Nizhny Novgorod, die vlam vatten. De twee dagen van aanvallen vertegenwoordigen de meest omvangrijke aanval van Kiev op de Russische infrastructuur sinds het begin van de oorlog en sturen een boodschap van Oekraïense veerkracht voorafgaand aan de Russische verkiezingen, die plaatsvinden van vrijdag tot zondag.

Ze geven ook aan dat Kiev meer nadruk legt op het diep in Rusland zelf treffen, omdat Oekraïense troepen te maken hebben met tekorten aan munitie en soldaten aan het front en Russische troepen hun offensief opvoeren.

Vorige week trof een Oekraïense drone een olieopslagplaats in de regio Belgorod, en sinds het begin van het jaar heeft Oekraïne meer dan een dozijn olie- en gasfaciliteiten aangevallen -inclusief raffinaderijen, olieopslagplaatsen en gasstations- in zeven regio’s. Op woensdag was de grootste aanval van Oekraïne op de regio Voronezj in het zuidwesten van Rusland, waar 35 drones werden onderschept, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Saillant is ook een andere aanval in Belgorod. Een drone trof daar het hoofdkantoor van de FSB, de binnenlandse inlichtingendienst van Rusland. Dit werd aanvankelijk gemeld door het Russische persbureau Tass, maar dat verwijderde later het bericht van zijn website. Onbevestigde foto’s op sociale media toonden het gebouw met de ramen eruit geblazen.