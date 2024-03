Chinese vliegtuigen nog ver weg van de Europese markt

De EASA wil de tijd nemen om het nieuwste Chinese passagierstoestel volledig te certificeren. Hiermee lijkt een snelle entree van de Comac C919 op de Europese markt nog ver weg.

De Chinese vliegtuigbouwer Comac heeft de EASA verzocht diens toestel uiterlijk in 2026 te certificeren, maar dat lijkt vooralsnog niet realistisch. Luc Tytgat, executive director van de EASA, gaf in een interview aan dat hij niet weet of het de EASA gaat lukken het toestel voor 2026 volledig te certificeren. ‘Het toestel is te nieuw voor ons om te weten hoe makkelijk of moeilijk het zal zijn’, aldus Tytgat. Zolang het toestel niet gecertificeerd is, is het niet welkom in het Europese luchtruim.

De C919 deed in december 2022 haar entree op de Chinese markt, maar is in het buitenland nog niet populair. Op de Singapore air show, waar doorgaans vele bestellingen worden geplaatst, bleef de buitenlandse intresse in Comac’s ook dit jaar nog erg beperkt.

Elk nieuw type dat de Europese markt op wil zal een inspectie van de EASA moeten doorstaan, zo ook deze Chinese. Omdat de C919 een volledig nieuw type vliegtuig is duurt deze inspectie langer dan gebruikelijk. Afgelopen woensdag deelde Luc Tytgat mee dat de EASA ook bereid is de certificatie van de Boeing 737 MAX in te trekken mocht dat nodig zijn.