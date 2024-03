Meer duidelijkheid over sluiting vliegveld Eindhoven

Vanaf februari 2027 zal Eindhoven Airport gedurende vijf maanden volledig gesloten zijn. De start- en landingsbaan moeten worden gerenoveerd.

Er is duidelijkheid: Eindhoven Airport gaat in 2027 vijf maanden dicht. Vorige maand werd al bekendgemaakt dat er mogelijk werkzaamheden zouden plaatsvinden op de luchthaven. Destijds liet het vliegveld weten dat het ministerie van Defensie, de eigenaar van de luchthaven, pas na 2027 met de werkzaamheden zou beginnen, maar verdere details waren nog niet bekend. De directie van het vliegveld heeft nu aangekondigd dat de renovatiewerkzaamheden aan de start- en landingsbaan definitief doorgaan. Aangezien het vliegveld slechts één baan heeft, betekent dit dat het tijdens de werkzaamheden gesloten zal zijn. Behalve de renovatie van startbaan, zal de ILS-installatie verbeterd worden.

Andere luchthavens

Vorig jaar werden in totaal 41.496 vliegbewegingen gefaciliteerd door de luchthaven. Reisbrancheorganisatie ANVR verwacht dat deze vluchten in 2027 elders zullen worden ondergebracht. Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn gegadigden binnen de Nederlandse landsgrenzen om eventueel vluchten van Eindhoven Airport over te nemen. Echter, het is de vraag of deze vliegvelden genoeg capaciteit hebben om dit te realiseren. Niet alleen het maximaal aantal vliegbewegingen zou hierdoor mogelijk overschreden kunnen worden, ook is in de afgelopen jaren gebleken dat personeelstekorten op diverse luchthavens de kop op steken tijdens drukke periodes. Sommige maatschappijen besloten daardoor zelfs hun operaties te verplaatsen naar vliegvelden over de grens.