South African Airways toch niet verkocht

De gedeeltelijke privatisatie van South African Airways gaat toch niet door. Het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Publieke Ondernemingen laat weten dat de onderhandelingen zijn stopgezet.

De nationale luchtvaartmaatschappij van Zuid-Afrika, South African Airways, zou door de overheid gedeeltelijk verkocht worden aan de Takatso Groep. Zij zouden voor 51 procent eigenaar worden. De rest zou van de Zuid-Afrikaanse overheid blijven. Dit werd in het begin van de coronaperiode bekendgemaakt, nadat de maatschappij al enkele jaren in het rood stond. Dat de onderhandelingen nu stop zijn gezet heeft te maken met een onduidelijke toekomstvisie in het project. Bovendien heerst het geloof dat de maatschappij sterk genoeg is om op eigen benen te staan.

De maatschappij werd onder president Zuma (2009-2018) flink geplunderd en bovendien was er sprake van grootschalige corruptie binnen South African Airways. Door slechte boekhouding liep het cumulatieve verlies uiteindelijk op tot 2,3 miljard euro in 2018. Dit leidde ertoe dat de maatschappij in 2019 in de faillissementsbescherming terechtkwam. De al lijdende maatschappij kwam door de pandemie vervolgens in nog zwaarder weer terecht.

In 2021 werden plannen aangekondigd om South African Airways voor 51 procent te verkopen aan Takatso. Het bedrijf zou de verlieslijdende maatschappij in eerste instantie ondersteunen met zo’n twee miljoen euro en de Zuid-Afrikaanse overheid zou de maatschappij niet langer geld toeschieten. Deze plannen zijn nu echter geschrapt.