737 verliest deel van romp | Foto

Een Boeing 737-800 van United Airlines verloor vermoedelijk onderweg naar Rogue Valley International-Medford Airport (Verenigde Staten) een paneel dat zich aan de onderkant van het toestel bevond.

Het toestel, registratie N26226, vertrok 10:40 uur lokale tijd vanuit San Francisco. Toen het 50 minuten later op haar bestemming landde, ontbrak een paneel tussen de romp en vleugel. Amber Judd, directeur van Rogue Valley International-Medford Airport, laat aan KVTU weten dat de 737 veilig landde en dat het ontbrekende paneel ontdekt werd tijdens de inspectie op het platform. Het is onduidelijk wanneer dat afbrak, maar vermoed wordt dat het tijdens de vlucht gebeurde. Na het incident werd de luchthaven tijdelijk gesloten, maar er werd geen puin op het vliegveld gevonden. Quite a sight as United #433 lands at Medford Airport this afternoon after panel apparently lost in-flight from San Francisco. No injuries, all safe, per updates coming in from our reporters. Plane is a 25-year-old Boeing 737-824 More coming soon from@RogueValTimes

newsroom. pic.twitter.com/IlN7c1d5mF— David Sommers (@david_sommers) March 15, 2024

Reparaties

De volgende vlucht naar Denver, die 12:55 uur lokale tijd gepland stond, werd geannuleerd. De 737 staat momenteel nog steeds aan de grond. United Airlines geeft aan ‘grondig onderzoek’ uit te voeren hoe het paneel heeft kunnen losschieten en dat de ‘nodige reparaties zullen worden uitgevoerd alvorens het vliegtuig weer in gebruik genomen wordt’.

Eerder incident

Het incident met de 737 doet terugdenken aan de deur van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines die begin dit jaar vlak na take-off losschoot. Tijdens inspectie bleken bouten niet goed vast te zitten. De Federal Aviation Administration (FAA) beval de machines aan de grond te laten staan. United Airlines ontdekte in haar vliegtuigen eveneens loszittende schroeven. Later in januari mochten de 737 MAX-toestellen hun rentree in het luchtruim maken.